La tension monte encore d’un cran ce mois-ci entre la Corée du Nord et la Corée du Sud​. « La Corée du Nord a lancé un projectile non identifié vers la mer de l’Est », aussi appelée mer du Japon, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées de Corée du Sud, peu avant une confirmation des garde-côtes japonais. Selon ces derniers, il pourrait s’agir d’un « missile balistique ».

Vendredi, la Corée du Nord avait tiré depuis un train deux missiles tactiques guidés. Elle a procédé à deux essais les 5 et 11 janvier, qu’elle a annoncés comme des missiles hypersoniques.

Le dialogue entre Pyongyang et Washington dans l’impasse

En réponse à cette série de tests, les Etats-Unis ont annoncé la semaine dernière de nouvelles sanctions, que Pyongyang a qualifiées de « provocation ». La Corée du Nord possède « un droit légitime » à l’autodéfense, a justifié un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à l’agence de presse officielle KCNA.

Malgré les sanctions internationales, Pyongyang a redoublé d’efforts pour moderniser son armée, tout en refusant de répondre aux appels à la négociation lancés par les Etats-Unis. Lors d’une réunion du parti au pouvoir en Corée du Nord, le mois dernier, le dirigeant Kim Jong-un s’est engagé à poursuivre le développement des capacités militaires.

Le dialogue entre Washington et Pyongyang demeure dans l’impasse et la Corée du Nord s’est imposée elle-même un blocus pour prévenir toute contamination au coronavirus, frappant un peu plus durement sa déjà pauvre économie.