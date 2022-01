C’est un développement majeur dans l’enquête sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Le fondateur et leader de la milice d’extrême droite Oath Keepers, Stewart Rhodes, et dix autres membres, ont été inculpés mercredi pour sédition, a annoncé le ministère de la justice ce jeudi. Rhodes, un ancien parachutiste de l’armée américaine âgé de 56 ans arrêté jeudi au Texas, et ses acolytes sont accusés d’avoir participé à une « conspiration » pour « s’opposer par la force au transfert pacifique du pouvoir présidentiel ».

Il s’agit de la charge la plus grave retenue à ce jour contre les 725 personnes inculpées pour leur participation à l’attaque contre le Congrès américain lors de la certification des résultats de la présidentielle de novembre 2020. Elle est passible d’un maximum de 20 ans de prison.

« Coordination » dès la fin décembre

Les miliciens sont accusés de s’être « organisés et coordonnés » dès la fin décembre. « Ils ont organisé les transports depuis tout le pays vers Washington, se sont équipés de toutes sortes d’armes, vêtus de tenues de combat et ils étaient prêts à répondre aux appels aux armes de Rhodes », selon l’acte d’accusation.

Stewart Rhodes, qui a fondé les Oath Keepers en 2009, était près du Capitole mais n’a pas pénétré à l’intérieur. Selon le ministère de la Justice, il a toutefois supervisé l’action du groupe via une app de communications cryptées. Quatre membres déjà inculpés coopèrent actuellement avec les autorités en échange d’une peine plus clémente.