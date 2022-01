« Chaque membre du Sénat sera jugé par l’histoire sur leur position avant le vote et après le vote », avait tonné Joe Biden mardi. Le coup de pression du président américain a, semble-t-il, échoué : jeudi, une sénatrice démocrate a répété qu’elle était contre la stratégie proposée d’un passage en force au Sénat pour faire adopter à la simple majorité une réforme électorale protégeant l’accès au vote des minorités. En cas d’échec, cela serait un second revers majeur causé par les divisions démocrates pour Joe Biden, un mois après le report d’un vaste plan de dépense pour le climat et le social bloqué par le sénateur centriste Joe Manchin.

BREAKING: "There's no need for me to restate my longstanding support for the 60-vote threshold to pass legislation," Sen. Kyrsten Sinema says one day after Pres. Biden announced support for changing filibuster rule to pass voting rights bills. "It is the view I continue to hold." pic.twitter.com/h6TAnrJT14