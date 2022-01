Cela faisait longtemps que Donald Trump n’avait pas eu affaire à un journaliste aussi bien préparé. Pendant une dizaine de minutes, Steve Inskip, de la radio publique NPR, a patiemment fact-checké chaque fausse assertion de l’ex-président américain à propos d’une soi-disant fraude à la présidentielle de 2020. Cela n’a pas plu à Donald Trump, qui a sèchement mis fin à une interview enregistrée mardi et diffusée mercredi.

In an interview with @nprinskeep, former President Trump continued to deny reality about his 2020 election loss.



After 9 minutes of being pressed on his lies, he abruptly ended the call. https://t.co/3Wc2RX7lQH