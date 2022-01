D’habitude très mesuré, Anthony Fauci s’est fâché. Lors d’une audition devant le Sénat, mardi, l’immunologiste conseiller Covid-19 de la Maison Blanche a tiré la sonnette d’alarme sur la flambée épidémique, face à un nouveau record d’hospitalisations. Et il s’est clashé avec le sénateur républicain Rand Paul, qu’il a accusé « d’exciter les fous ».

146.000 patients infectés occupent actuellement un lit d’hôpital à travers le pays, selon les données du ministère de la Santé américain mardi. Parmi eux, près de 24.000 se trouvaient en soins intensifs. Le précédent record s’établissait à plus de 142.000 personnes hospitalisées, et avait été enregistré le 14 janvier 2021, il y a un an quasiment jour pour jour.

Les Etats-Unis sont actuellement confrontés à une impressionnante flambée de l’épidémie liée au variant Omicron. Le pays enregistre des nombres record de contaminations depuis fin décembre. « Il y a 17 fois plus de risque d’être hospitalisé, et 20 fois plus de risque de mourir, si vous n’êtes pas vacciné, que si vous l’êtes », a répété Fauci. Et la vaccination plafonne aux Etats-Unis, avec seulement 62,6 % de la population complètement vaccinée, et seulement 36,5 % ayant reçu trois doses.

Menaces de mort et harcèlement

Anthony Fauci s’en est pris au sénateur républicain Rand Paul. Brandissant un message « Virez Fauci » imprimé depuis le site de campagne de l’élu du Kentucky, l’immunologiste s’est agacé : « Il m’accuse de choses complètement fausses, et d’un seul coup, cela excite les fous. J’ai reçu des menaces de mort, et ma famille et mes enfants sont harcelés. »

Sur son site Internet, Rand Paul accuse Anthony Fauci d’avoir « menti sur tout, des masques à la contagiosité du virus ». Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a cité en exemple l’arrestation d’un homme dans l’Iowa, en route vers Washington armé d’un fusil semi-automatique, et qui avait l’intention, selon les autorités, de tuer plusieurs personnalités dont Joe Biden et Anthony Fauci.