Des pourparlers sous haute tension entre Russes et Américains ont commencé lundi à Genève, sur fond de craintes d’une invasion de l'Ukraine par Moscou qui réclame une limitation de l’influence occidentale à ses frontières.

Cette réunion qui a débuté à la représentation américaine dans la ville suisse se tient entre les vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays – la secrétaire d’Etat adjointe Wendy Sherman et le vice-ministre russe Sergueï Riabkov, a indiqué un porte-parole du département d’Etat américain.

The extraordinary session of the bilateral Strategic Stability Dialogue is now underway in Geneva. The U.S. will listen to Russia’s concerns and share our own, but we have been clear we will not discuss European security without our Allies and partners. pic.twitter.com/QkYlu1HdhU