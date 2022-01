Au moins 21 personnes sont mortes au Pakistan, coincées dans un embouteillage monstre provoqué par la ruée de dizaines de milliers de visiteurs vers une ville de montagne où tombait une neige inhabituellement abondante, ont annoncé samedi les autorités. Les services de secours pakistanais, Rescue 1122, ont publié une liste de 21 personnes décédées dont un policier, sa femme et leurs six enfants. Hasaan Khawar, un porte-parole du gouvernement du Pendjab, a précisé qu’ils étaient morts de froid dans leur voiture.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si les autres victimes, dont les cinq membres d’une autre famille, sont décédées de la même cause ou d’intoxication au monoxyde de carbone respiré dans l’habitacle de leur véhicule. Le ministre de l’Intérieur, Sheikh Rashid Ahmed, a indiqué que l’armée était mobilisée pour dégager les routes et secourir les milliers de personnes toujours bloquées près de Murree, située à environ 70 kilomètres au nord-est de la capitale Islamabad. Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient des voitures immobilisées, pare-chocs contre pare-chocs avec jusqu’à un mètre de neige sur leurs toits.

Records de chutes de neige

« Les fortes chutes de neige ont généré des embouteillages et la fermeture des routes », a raconté Babar Khan, un touriste coincé pendant des heures, à l’AFP par téléphone. « Les routes étaient aussi fermées à cause de chutes d’arbres dans de nombreux endroits », a-t-il ajouté. Le site du centre de prévision météorologique pakistanais a déclaré que de fortes chutes de neige étaient attendues dans la zone jusqu’à dimanche après-midi. Le ministre de l’Information, Fawad Chaudhry a quant à lui annoncé que des « décennies » de records météorologiques avaient été battus ces dernières 48 heures.

Depuis plusieurs jours, de nombreuses photos étaient partagées sur les réseaux sociaux pakistanais montrant des touristes jouant dans la neige autour de Murree, ville fondée au XIXe siècle par les Britanniques comme sanatorium pour leurs troupes coloniales. Les autorités de la province du Pendjab ont annoncé que Murree avait été déclarée « zone sinistrée » et demandé à la population de ne plus s’y rendre dans l’immédiat.

Murree coupée du monde

Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, s’est déclaré choqué mais aussi énervé par la tragédie. « Des chutes de neige sans précédent et une ruée de personnes se déplaçant sans vérifier les conditions météorologiques ont pris l’administration du district au dépourvu », a-t-il tweeté. « J’ai ordonné une enquête et je mets en place une réglementation stricte pour assurer la prévention de telles tragédies », a-t-il ajouté.

Située à 2.300 mètres d’altitude, Murree s’accroche aux flancs de plusieurs collines et ses étroites routes d’accès sont régulièrement embouteillées, même par beau temps. Les autorités avaient déjà mis en garde le week-end dernier contre le trop-plein de visiteurs à Murree mais cela n’a pas empêché de nombreux habitants d’Islamabad de s’y précipiter à nouveau. « Les gens affrontent une situation terrible », a déploré Usman Abbasi, un autre touriste coincé. « Les bouteilles de gaz sont épuisées et il n’y a plus d’eau potable dans la plupart des quartiers – soit c’est gelé, soit les conduites sont abîmées par le froid », a-t-il indiqué, ajoutant que les hôtels étaient à court de nourriture.