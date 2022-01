Près de neuf mois après l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois par un groupe djihadiste au Mali, la famille du seul otage français dans le monde a mis en ligne jeudi soir une pétition pour demander sa libération.

Le texte, visible sur le site Change.org, a pour objectif d'« alerter les citoyens français de la situation et d’interpeller les chefs d’Etats français et maliens sur son cas et demander sa libération », écrit la famille dans un communiqué.

Les demandes à rencontrer Jean-Yves Le Drian « sans réponse »

« Nous ne savons rien. Cette absence d’information et ce silence sont insupportables au quotidien, alors que Olivier est en situation d’urgence », déplorent la mère du journaliste, sa sœur Canèle Bernard et son conjoint. « Nos multiples demandes de rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, afin d’obtenir des éléments concrets sur les démarches entreprises pour libérer Olivier restent sans réponse », poursuivent-ils.

« Le Centre de crise et de soutien (du ministère des Affaires étrangères) est notre seul rapport avec l’Etat, ces derniers se manifestent très rarement, sauf si nous les contactons de nous-mêmes, et nous expliquent n’avoir jamais aucune nouvelle sur Olivier », affirment ses proches.

« Fin décembre 2021, pour la première fois la Présidence (française) nous a enfin répondu, par l’intermédiaire de son Chef de Cabinet, que « les services de l’Etat prêtent la plus grande attention à l’évolution de la situation d’Olivier (…) », réponse insatisfaisante et dénuée de toute empathie et éludant les éventuelles actions entreprises », indique la famille. « En 2022, alors que les deux élections présidentielles vont avoir lieu en France comme au Mali et que le combat du terrorisme reste au cœur de ces campagnes, ce silence à l’égard d’Olivier est d’autant plus étonnant », écrit-elle dans la pétition en ligne.

Kidnappé le 8 avril dernier

Le journaliste indépendant de 47 ans, vivant et travaillant au Mali depuis 2015, avait annoncé lui-même son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai, expliquant avoir été kidnappé le 8 avril à Gao, dans le nord du Mali, par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda.

Depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin​, une septuagénaire enlevée en décembre 2016 à Gao également, Olivier Dubois est le seul otage français à l’étranger.