Trieze personnes ont péri dans un grand incendie à Philadephia, aux Etats-Unis. Parmi ces victimes, sept enfants sont décédés. Une maison, divisée en plusieurs appartement a pris feu ce mercredi matin dans cette ville de l'est amércain, ont rapporté mercredi plusieurs médias américains.

«Pour l'instant, le bilan est de 13 (morts)», a déclaré un représentant des pompiers, en précisant que ce chiffre pouvait encore évoluer. «C'était terrible (...) c'est un bilan terrible», a-t-il ajouté, lors d'un point presse improvisé et diffusé en direct sur Twitter. Plusieurs enfants font partie des victimes.

Les pompiers de Philadelphie sont arrivés sur les lieux à 6h40 (12h40 heure de Paris) et ont dû affronter «un feu intense provenant du deuxième étage d'une maison» qui en compte trois. «Il a fallu 50 minutes pour maîtriser le feu», ont-ils précisé dans un tweet.

Selon CNN, les enquêteurs n'ont pas pour le moment découvert l'origine de l'incendie.

13 dead in Philadelphia fire at house converted into apartmentshttps://t.co/f77VEkn3bJ