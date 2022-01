Le président brésilien Jair Bolsonaro, 66 ans, a été hospitalisé d’urgence lundi à Sao Paulo pour une probable occlusion intestinale. L’hôpital Nova Star, où Jair Bolsonaro a été admis vers 3 heures du matin lundi, a expliqué dans un communiqué que le président d’extrême droite n’avait « pas de fièvre ou de douleur abdominale ». Il a été hospitalisé pour une « sub-occlusion intestinale », obstruction partielle du transit qui peut évoluer en occlusion, selon l’hôpital.

« Il n’y a pas encore d’évaluation définitive sur la nécessité d’une intervention chirurgicale », indique encore le bulletin de l'hôpital. Si son chirurgien opte pour la chirurgie, ce serait la cinquième opération à l’abdomen pour le chef de l’Etat depuis l’attentat à l’arme blanche dont il a été victime en septembre 2018, en pleine campagne électorale pour la présidentielle. Selon ce dernier bulletin, Jair Bolsonaro a pu faire quelques pas dans un couloir de l’hôpital où il reste en observation.

« Le président va bien »

« Le président va bien et est en traitement », avait assuré en matinée la présidence dans un communiqué, précisant que le chef de l’Etat subissait « divers examens ».

Jair Bolsonaro a dit sur son compte Twitter avoir « commencé à ressentir des douleurs dimanche, après le déjeuner ».

Dans ce message, illustré d’une photo de lui sur un lit d’hôpital, le pouce levé, avec une sonde nasogastrique, le président brésilien indique par ailleurs que « d’autres examens seront effectués » pour évaluer la nécessité « d’une opération dans la région de l’abdomen ». Antonio Luiz Macedo, le chirurgien qui a déjà opéré le président de l’abdomen, a interrompu ses vacances aux Bahamas. « On ne peut pas encore dire s’il sera opéré ou non. Je suis son chirurgien et c’est moi qui vais décider, après un examen clinique, une palpation abdominale », avait déclaré le chirurgien au quotidien Valor.

Plusieurs hospitalisations

Jair Bolsonaro avait déjà été soigné d’une occlusion en juillet 2021, dans l’établissement où il se trouvait de nouveau lundi, après avoir souffert de violentes douleurs abdominales et une crise de hoquet persistante durant plus de dix jours. Lors de ce dernier passage à l’hôpital, les médecins avaient décidé de ne pas l’opérer, optant pour un traitement conservateur, avec notamment une diète liquide.

La Première Dame Michelle Bolsonaro a posté sur Twitter un « remerciement pour les prières et les messages d’affection reçus » après « l’hospitalisation due à l’attentat de 2018 », qui laissera « des séquelles jusqu’à la fin de nos vies ». « Dieu merci mon père va bien ! », a tweeté pour sa part son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro.