Une grave erreur a été commise dans un laboratoire belge la semaine dernière. Plusieurs personnes venues se faire tester contre le coronavirus dans cet établissement de Louvain-La-Neuve, le 27 décembre, ont reçu de mauvais résultats, rapporte Sudinfo relayé par Le Soir.

Les personnes testées positives ont été déclarées négatives et inversement, les négatives ont reçu un résultat positif. Une erreur lourde de conséquences, surtout en cette période de fêtes. Cela concernerait une trentaine de patients, « pas plus de 46 en tout cas ». Le laboratoire leur a présenté ses excuses et a tenu à faire un geste : « Nous sommes d’ailleurs prêts à indemniser ces personnes si, par exemple, un voyage a dû être déprogrammé pour un faux test positif. »

Une seule erreur sur 300.000 tests cette année

Selon le laboratoire, « il s’agit d’une erreur humaine dans l’encodage ». Etonnés d’avoir été testés négatifs, deux patients ont alerté l’établissement. « Notre cellule qualité a directement repéré l’erreur. Plutôt que de réinverser les résultats, on a réanalysé les échantillons pour être sûrs, et on a alerté les patients pour lesquels les résultats changeaient », a expliqué le laboratoire.

Ce dernier affirme que l’erreur aurait été, quoi qu’il arrive, rapidement identifiée « grâce à un système de double encodage ». « C’est la première fois que pareille erreur survient, sur un total de 300.000 tests réalisés en 2021 », assure le laboratoire.