Le coronavirus vient de toucher un membre particulièrement important de l’exécutif américain. Le secrétaire d’Etat à la Défense, Lloyd Austin, a contracté le Covid-19, a annoncé dimanche le Pentagone, précisant qu’il souffrait de symptômes « légers » et resterait en quarantaine chez lui pendant les cinq prochains jours.

Dans un communiqué, diffusé par son ministère, Lloyd Austin précise être pleinement vacciné, y compris avec une troisième dose de rappel, « ce qui fait que l’infection est beaucoup plus légère qu’elle ne l’aurait été autrement ». « Les vaccins marchent et resteront une exigence médicale militaire pour notre personnel », ajoute le chef du Pentagone​. « Je continue à encourager tous ceux qui sont éligibles à une dose de rappel de la faire ».

Joe Biden vu le 21 décembre

Le secrétaire d’Etat à la Défense, qui continuera « dans la mesure du possible » à assister virtuellement aux réunions de travail, précise que son dernier contact avec le président Joe Biden remonte au 21 décembre, soit plus d’une semaine avant qu’il ne commence à ressentir des symptômes, et qu’il avait été testé négatif ce matin-là.

Les Etats-Unis traversent actuellement une forte vague de contaminations au Covid-19, avec une moyenne à presque 400.000 nouveaux cas par jour. Plusieurs membres importants du Congrès ont récemment annoncé avoir été contaminés.