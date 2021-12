Depuis plusieurs jours, l’entreprise automobile Citroën et le chanteur star égyptien Amr Diab sont au cœur d’une polémique. Accusée de promouvoir le harcèlement des femmes dans le pays arabe le plus touché par ce fléau, la firme a retiré ce jeudi un clip publicitaire.

Dans un spot vidéo, le chanteur de 60 ans, qui chaque année depuis des décennies est l’auteur du tube de l’été dans l’ensemble du monde arabe, prend une passante en photo grâce à une caméra installée dans son rétroviseur. Dans cette scène, il est clair que cette femme n’a pas donné son consentement, ce qui n’empêche pas le chanteur de sourire en regardant le cliché qu’il vient de voler. Et d’inviter ensuite la femme à le rejoindre pour une virée en voiture.

Aussitôt, les réseaux sociaux se sont emparés de la scène de quelques secondes, dans un pays où selon le Arab Barometer environ 90 % des femmes entre 18 et 39 ans disaient avoir subi du harcèlement en 2019. « Photographier une femme sans son consentement est glauque. Vous encouragez le harcèlement sexuel », écrit par exemple à l’adresse de l’entreprise française la militante des droits des femmes Reem Abdellatif sur Twitter.

Taking a picture of a woman without her consent is creepy. You're enabling sexual harassment. @Citroen @amrdiabpic.twitter.com/0fkYmQfNQV