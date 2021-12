Un groupe armé a pillé près de 2.000 tonnes d’aide du Programme alimentaire mondial (PAM) au Darfour, dans l’ouest du Soudan où un habitant sur trois dépend de l’aide humanitaire, a indiqué mercredi un responsable. « Nous sommes en train d’évaluer ce qui a été volé dans les hangars qui abritaient environ 1.900 tonnes de produits alimentaires », a déclaré ce responsable du PAM au Soudan. Mardi soir, « vers 20 heures, nous avons entendu de nombreux tirs dans l’est d’Al-Facher », chef-lieu du Darfour-Nord, a rapporté un résident, Mohamed Salem, joint par téléphone.

« L’assistance humanitaire ne devrait jamais être une cible », a dénoncé dans un communiqué Khardiata Lo N’diaye, numéro deux de la mission de l’ONU dans le pays, appelant Khartoum à « augmenter les efforts pour protéger le travail humanitaire ». L’agence de presse officielle Suna a rapporté qu’un couvre-feu nocturne avait été imposé à Al-Facher après cette attaque. Le gouverneur du Darfour, Minni Minawi, a promis sur Twitter que « les auteurs et complices de ce crime seront présentés à la justice », dénonçant un « acte barbare ».

I condemn in no uncertain terms this act of sabotage and looting of UN properties in Elfashir. The perpetrators and complicent of this criminal act will face justice. I call on UN to strongly cooperate for investigate this barbaric act and hooliganism.