Cela fait plus de 20 ans que les victimes attendaient ça. Après près d’une semaine de délibérations, Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable par un tribunal de New York de cinq charges sur six, notamment de trafic sexuel de mineure au profit de son ex-compagnon Jeffrey Epstein, ainsi que d’association de malfaiteurs. Elle encourt un maximum de 65 ans de prison, avec 40 ans rien que pour la charge de trafic sexuel. La socialite déchue est restée stoïque à l’annonce du verdict, buvant une gorgée d’eau avant de s’asseoir.

« Un jury à l’unanimité a reconnu Ghislaine Maxwell coupable de l’un des pires crimes que l’on puisse imaginer – faciliter et prendre part à l’agression sexuelle d’enfants », a déclaré dans un communiqué le procureur fédéral du tribunal de Manhattan Damian Williams. Ces « crimes ont été perpétrés avec son partenaire et complice de toujours, Jeffrey Epstein », lequel s’est suicidé dans une prison de New York en août 2019, avant d’être jugé pour crimes sexuels.

Un appel probable

« Le chemin de la justice a pris trop de temps. Mais la justice a été rendue aujourd’hui », s’est félicité le procureur, saluant le « courage des filles devenues des femmes », quatre victimes qui ont témoigné pendant trois semaines contre la fille de Robert Maxwell.

Selon toute vraisemblance, Ghislaine Maxwell devrait faire appel. Son avocat avait notamment affirmé que la clause de non-poursuite négociée avec Jeffrey Epstein en 2008 protégeait tous ses complices, notamment Ghislaine Maxwell. La juge Nathan avait balayé cet argument, en soulignant que l’accord avait été conclu avec la justice fédérale de Floride, et qu’il ne s’appliquait pas devant la juridiction de New York.