L’incident va susciter son lot de commentaires outre-Manche dans les jours à venir. Un jeune homme, âgé de 19 ans, a été arrêté après s’être introduit samedi dans le territoire du château de Windsor, en périphérie de Londres, où Elisabeth II passait Noël, a indiqué la police. La Thames Valley Police a précisé être intervenue vers 8h30 à la suite d’une alerte de sécurité. « Nous pouvons confirmer que les procédures de sécurité ont été déclenchées quelques instants après l’entrée de l’homme sur le site et qu’il n’est entré dans aucun bâtiment », rassurent les forces de l’ordre.

Le suspect, originaire de Southampton, dans le sud de l’Angleterre, a « été arrêté pour des soupçons d’intrusion dans un site protégé et de possession d’une arme ». Selon le Daily Mirror, le suspect a été repéré sur les caméras de surveillance portant une arbalète. « Les agents de sécurité n’en croyaient pas leurs yeux », a précisé une source de sécurité au tabloïd, précisant qu’un important dispositif de sécurité avait été déployé « pour assurer la sécurité de la reine qui se trouvait dans ses quartiers personnels ».

Une réminiscence de 1982

Selon le journal, « une réévaluation majeure des procédures de sécurité » est à prévoir après l’incident. Le Mail on Sunday affirme qu’outre l’arbalète, le suspect était équipé d’une échelle de corde utilisée pour franchir les barrières en métal. Il précise que si les arbalètes sont considérées comme des armes létales au Royaume-Uni, leur port ne nécessite aucune licence ni enregistrement.

« Les membres de la famille royale ont été informés de l’incident », a ajouté la police. En 1982, un incident similaire avait eu lieu : Michael Fagan, peintre-décorateur au chômage avait réussi à s’introduire dans Buckingham Palace et à rencontrer la reine en tête-à-tête.

Premier Noël sans Philip

La reine Elisabeth II, 95 ans, passe les fêtes de fin d’année à Windsor, désormais sa résidence principale, après avoir renoncé à se rendre comme elle le fait d’habitude à Sandringham, dans l’est de l’Angleterre, en raison de la résurgence du Covid-19 au Royaume-Uni due au variant Omicron.

La souveraine, pour son premier Noël depuis la mort de son époux Philip en avril à 99 ans, a été rejointe samedi par plusieurs membres de la famille comme ses fils Charles et Edward et les épouses de ces derniers. Dans des vœux de Noël très personnels cette année, enregistrés à Windsor et diffusés samedi, Elisabeth II a rendu hommage au défunt prince Philip, confiant qu’il lui manquait.