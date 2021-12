Elle plaidait une erreur « au milieu du chaos ». Jeudi, l’ex-policière qui avait tué le jeune Afro-Américain Daunte Wright au printemps dernier, près de Minneapolis, a été reconnue coupable d’homicide involontaire. Le jury a estimé que Kim Potter, qui disait avoir confondu son arme de service avec son Taser, a fait preuve d’une « grave négligence ». L’ex-policière sera fixée sur sa peine le 18 février.

Techniquement, elle a été reconnue coupable de deux charges d’homicide, chacun passible de 15 et 10 ans de prison. Mais dans le Minneapolis, les peines sont effectuées en parallèles – seule la plus longue compte donc véritablement. La justice de cet Etat fonctionne sur le principe d’un barème recommandé en fonction du passé criminel d’un condamné. Kim Potter n’ayant pas d’antécédents, la grille recommande entre 6 et 8 ans et demi de prison. Les procureurs ont toutefois indiqué qu’ils demanderaient au juge une peine exemplaire plus lourde.

« Remords et regrets écrasants »

« Ses remords et ses regrets pour cet incident sont écrasants », a déclaré son avocat Paul Engh après le verdict, en demandant à la juge de la libérer sous caution. « Elle n’est, en aucune façon, un danger pour le public », a-t-il affirmé.

Le 11 avril 2021, la policière patrouillait avec un collègue qui avait décidé de contrôler le conducteur d’une Buick blanche ayant commis une infraction routière mineure. Après avoir réalisé qu’il était visé par un mandat d’arrêt, ils avaient voulu l’interpeller. La policière a décrit la situation de ce jour-là comme « potentiellement dangereuse ». Daunte Wright, qui n’était pas armé, ne s’était pas laissé passer les menottes et avait redémarré sa voiture pour fuir. Kim Potter avait alors dégainé son arme, expliquant ensuite avoir cru se saisir de son pistolet électrique.

« On luttait pour l’empêcher de fuir et puis c’est devenu le chaos. Je me rappelle avoir crié ''Taser, Taser, Taser'' et il ne se passe rien. Et il (son collègue) m’a dit que je lui avais tiré dessus », a-t-elle raconté à la barre vendredi, avant de fondre en larmes.

La famille « soulagée »

Dans un communiqué transmis aux médias américains, la famille de la victime s’est dite jeudi « soulagée » que « des comptes aient été rendus pour cette mort absurde ». Le jour de la mort de Daunte Wright « restera un traumatisme pour sa famille et un nouvel exemple pour l’Amérique de la raison pour laquelle nous avons désespérément besoin de changer les pratiques policières », ont écrit ses proches.

Lors de la lecture du verdict, sa mère, Katie Wright, a ressenti « toutes les émotions que vous pouvez imaginer ». « Rendre des comptes, ce n’est pas la justice », a toutefois nuancé à la sortie de l’audience le procureur général de l’Etat du Minnesota, Keith Ellison, un démocrate. « La justice, ce serait de rendre la vie à Daunte et de rendre la famille Wright à nouveau complète. La justice est hors d’atteinte », a-t-il regretté.

La mort du jeune homme avait notamment ému les Etats-Unis car elle était intervenue en plein milieu du procès du policier blanc Derek Chauvin qui, en mai 2020 à Minneapolis, a tué le quadragénaire noir George Floyd. Des rassemblements émaillés de violences avaient eu lieu plusieurs soirs de suite à Brooklyn Center avant que l’arrestation de Kim Potter ne ramène le calme.