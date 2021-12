De notre correspondant aux Etats-Unis,

Faire vacciner ou ne pas faire vacciner son enfant. Beaucoup de parents se posent la question en France, alors que la campagne vaccinale a été élargie aux 5-11 ans ce mercredi. Avec presque deux mois d’avance, les Etats-Unis ont davantage de recul : six millions d’enfants ont déjà reçu au moins une injection, soit un sur quatre dans cette tranche d’âge. Mais après la bataille de début novembre pour obtenir un rendez-vous, le rythme ralentit, avec près de deux tiers des parents réfractaires ou hésitants, au grand dam de Joe Biden.

En pleine vague du variant Omicron, face à la hausse des infections – et des hospitalisations dans les services pédiatriques de certains Etats –, le président américain a supplié ses concitoyens mardi : « S’il vous plaît, si ce n’est pas déjà fait, faites vacciner vos enfants. Pour les protéger et protéger les autres. »

Pression des amis

Emilie et Gabriel (*), un couple d’expats français installés dans la Silicon Valley, ne se sont pas précipités début novembre pour faire vacciner leur fille aînée, âgée de 8 ans. « On n’a pas beaucoup hésité, on a juste laissé passer la première vague de rendez-vous », précise Emilie. Qui s’est quand même « sentie obligée de justifier le fait de ne pas sauter sur l’opportunité dans la seconde. Nos trois couples d’amis les plus proches nous envoyaient des liens dès que de nouvelles places étaient disponibles. »

Trop jeune pour être éligible, leur fils, lui, fêtera ses 5 ans en février. « On lui a dit que son cadeau d’anniversaire serait un premier vaccin », sourit sa mère. En attendant, pour les playdates, c’est « port du masque obligatoire en intérieur sauf s’il y a eu un test négatif » récent de tous les enfants avant. C’est optionnel en extérieur, mais « c’est lui qui réclame le masque le plus souvent ».

Groupes WhatsApp de parents d’élèves

Ségolène et Mike (*), eux, ont voulu davantage de données avant de se décider, « surtout avec les risques de symptômes liés au Covid plus faibles chez les jeunes ». « On a attendu de vacciner notre grand parce qu’on a vu des risques de myocardites chez les garçons de 12-17 ans. Surtout chez les plus âgés, mais on n’était pas complètement rassurés », explique Ségolène. Elle a finalement été convaincue par une conférence virtuelle de l’université de Californie de San Francisco. Selon les derniers chiffres du CDC, agence sanitaire américaine, seuls huit cas d’inflammation du muscle cardiaque ont été constatés chez les 5-11 ans sur 6 millions d’injections du vaccin Pfizer, avec des « symptômes légers » traités avec succès à l’hôpital. Le taux est plus élevé chez les garçons de 16-17 ans (69 cas par million, ce qui reste très rare) pour une raison encore mal comprise qui pourrait, selon les scientifiques, être liée à la testostérone.

Ségolène a persuadé son mari américain que c’était « dans l’intérêt des enfants et de la communauté de faire vacciner » leur fils de 8 ans et leur fille, dix jours après son 5e anniversaire. Dans un établissement élitiste, le couple a également été victime « de pression sociale à l’école ». « Les parents signalaient la date du vaccin de leur enfant sur les groupes WhatsApp de chaque classe. Tout le monde a capitulé dans notre entourage », conclut Ségolène.

Ralentissement des vaccinations

Ces couples de la région de San Francisco sont loin d’être représentatifs de la situation aux Etats-Unis. Après le rush de novembre, le rythme des vaccinations des enfants a aujourd’hui été divisé par trois. Seulement 22 % des 28 millions de 5-11 ans ont reçu une injection, et 13 % sont complètement vaccinés.

Selon une étude du géant de la santé Kaiser Permanente, les parents sont coupés en trois segments : environ un tiers compte faire vacciner leur enfant dès que possible, un tiers hésite, et un tiers refuse catégoriquement. Comme Connecticut Mom, qui écrit sur Twitter : « Mon mari et moi sommes vaccinés mais je ne vais pas faire vacciner mes enfants pour quelque chose qui a peu de risque de les rendre gravement malades. »

Sauf que peu de risque ne veut pas dire aucun risque. L’académie des pédiatres américains a tiré la sonnette d’alarme cette semaine : les cas de Covid-19 chez les enfants sont actuellement « extrêmement élevés », avec 170.000 infections recensées la semaine dernière, en hausse de 28 % sur deux semaines. Depuis juillet, aux Etats-Unis, avec une population adulte vaccinée à 72 %, les enfants représentent près d’un quart des infections. Et davantage d’infections signifie davantage d’hospitalisations. Dans l’Ohio, l’hôpital pour enfants Rainbow Babies de Cleveland accueille chaque jour entre 10 et 15 fois plus de jeunes patients infectés par le Covid-19 que l’été dernier.

Fatalement, le nombre de morts – pour l’instant limité à 790 victimes de moins de 18 ans depuis le début de la pandémie – risque d’augmenter. Le Covid-19 est désormais la 6e cause de décès chez les moins de 14 ans.

* Les prénoms ont été modifiés