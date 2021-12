Pour les employés de l’entreprise espagnole OK Mobility, c’était Noël avant l’heure. Ce vendredi, leur patron, Othman Ktiri, leur a réservé une belle surprise en les invitant dans le stade du RCD Majorque, dont la société est l’un des sponsors, rapporte Diario de Mallorca.

Face à ses salariés, dont certains à l’étranger suivaient l’événement en streaming, le propriétaire de cette entreprise de vente et location de voitures a d’abord présenté les résultats de cette année qu’il a qualifiée « historique ». Chacun des employés a ensuite reçu un billet de tombola… qui cachait en fait une belle prime de Noël.

« Le plus beau jour de ma vie professionnelle »

Othman Ktiri a en effet partagé un million d’euros à ses employés, répartissant la somme selon l’ancienneté. « C’est ma façon de vous remercier pour votre engagement, votre dévouement et, surtout, pour votre fidélité. Profitez-en bien et joyeux Noël », a-t-il lâché. Le chef d’entreprise a publié la vidéo ce moment d’émotion sur sa page Facebook indiquant qu’il s’agissait « du plus beau jour de [sa] vie professionnelle ».

« Depuis trois mois, je préparais ce cadeau avec beaucoup d’enthousiasme, d’émotion et dans le plus grand secret pour fêter une année historique pour OK », explique-t-il. Ravi de voir la réaction de ses employés pleurant et sautant de joie, Othman Ktiri assure que la personne la plus heureuse de tout ce bonheur est bien lui !