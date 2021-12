Il ne cache plus son agacement. Alors que les Etats sont repassés au-dessus de la barre des 150.000 nouveaux cas de Covid-19 et des 1.000 morts quotidiens, Joe Biden a tapé du poing sur la table, mardi. « Presque toutes les personnes qui sont décédées ces derniers mois n’étaient pas vaccinées », a averti le président américain dans une allocution. Et d’insister : se faire vacciner, avec une troisième dose de rappel, est « un devoir patriotique ».

Joe Biden, qui avait fait campagne en promettant une meilleure gestion de la pandémie que Donald Trump, s’exprimait alors que le variant Omicron déferle sur les Etats-Unis, où il représente désormais près de trois quarts des nouveaux cas.

Des mensonges « immoraux »

« Les non-vaccinés sont responsables de leur propre choix. Mais ce choix a été influencé par une désinformation dangereuse sur des chaînes de télé et les réseaux sociaux », a dénoncé le président américain. Selon lui, certaines entreprises et personnalités antivax engrangent des profits en relayant des mensonges « qui peuvent tuer leurs propres clients ». « C’est mal. C’est immoral. Il faut arrêter tout de suite. »

Côté annonces La Maison Blanche avait détaillé plus tôt la stratégie du président américain : tests, capacités de vaccination renforcées et moyens supplémentaires pour les hôpitaux, mais pas de nouvelles restrictions avant Noël. De longues files d’attente s’étiraient en début de semaine devant les centres de tests partout aux Etats-Unis.

Les autorités vont distribuer gratuitement 500 millions de tests et mobiliser un millier de médecins, infirmiers et membres du personnel médical de l’armée pour accélérer la vaccination dans les zones reculées.

Levée de restrictions de voyage

Les Etats-Unis vont en outre donner plus d’un demi-milliard de dollars d’aide supplémentaire à des organisations internationales pour lutter contre le Covid-19 face à l’irruption d’Omicron. Ce nouveau variant a représenté 73,2 % des nouvelles contaminations au Covid-19 la semaine écoulée aux Etats-Unis.

« Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que cela se propage aussi rapidement », a affirmé Joe Biden au cours de son allocution mardi. Le président américain a également déclaré qu’il « envisageait » de lever les restrictions de voyage pesant sur huit pays africains, Omicron s’étant désormais répandu dans le monde entier. « Je sais que vous êtes fatigués. (…) Et je sais que vous êtes frustrés. Nous voulons tous que ce soit fini mais nous sommes toujours en plein dedans », a-t-il conclu.