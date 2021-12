Un « petit nouveau de la famille Biden ». Joe Biden a présenté lundi sur Twitter son tout nouveau chiot. Le président américain a décidé d’appeler celui-ci « Commander ». Il rejoint Major, l’autre chien du couple présidentiel en espérant qu’il ne prenne pas exemple sur lui. Le berger allemand avait été envoyé en stage de dressage après avoir mordu deux employés de la Maison-Blanche.

Il semble que Commander soit lui aussi un berger Allemand comme le montre le cliché publié sur les réseaux et sous lequel on peut lire « Bienvenue à la Maison-Blanche, Commander ». Dans une vidéo également publiée sur le compte Twitter officiel du président américain on peut voir le chien s’avancer vers le président qui le salue d’un « Hey, mon pote ».

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Un chiot pour augmenter son capital sympathie ?

Le président américain souffre d’une cote de confiance très basse et fait face autant à des blocages politiques qu’à une résurgence du Covid-19. L’arrivée de ce nouveau compagnon déclenchera certainement une forte curiosité dans un pays où les animaux domestiques sont particulièrement aimés et choyés.

Joe et Jill Biden avaient emménagé à la Maison-Blanche avec deux chiens, deux bergers allemands. Ils ont annoncé en juin dernier sur Twitter la mort du plus âgé, Champ, à 13 ans. Il avait été question au printemps qu’un chat rejoigne le couple présidentiel à la Maison-Blanche, mais le projet n’a pas été concrétisé à ce jour.