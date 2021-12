Omicron déferle sur les Etats-Unis. Le nouveau variant du Covid-19 est devenu largement majoritaire outre-Atlantique et représente 73,2 % des nouvelles infections lors de la semaine qui s’est achevée le 18 décembre, selon des données des autorités sanitaires américaines. Omicron, extrêmement transmissible, a rapidement pris le dessus sur le variant Delta. La semaine précédente, il ne représentait que 12,6 % des nouvelles infections –un chiffre qui était sans doute en réalité supérieur.

Il compte désormais pour jusqu’à 96,3 % des nouveaux cas dans trois Etats du nord-ouest des Etats-Unis (Oregon, Washington et Idaho), selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies. Dans un autre groupe d’Etats du sud-est, comprenant notamment la Floride, l’Alabama et la Géorgie, 95,2 % des nouvelles infections sont dues à Omicron, une proportion similaire dans d’autres régions du pays.

Discours de Joe Biden mardi

D’abord détecté en novembre en Afrique australe, Omicron a provoqué une vague d’inquiétude et le durcissement des restrictions sanitaires à travers le monde. Les Etats-Unis n’envisagent toutefois pas de « confinement » pour le moment, a déclaré la porte-parole de l’exécutif américain Jen Psaki, à la veille d’un discours très attendu de Joe Biden sur la réponse de son administration face à cette nouvelle vague épidémique.

« Nous allons avoir des semaines ou des mois difficiles à mesure que nous nous approchons de l’hiver », a prévenu dimanche le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire Anthony Fauci, s’inquiétant du nombre d’Américains toujours non vaccinés.

Le maire de Londres a annoncé lundi l’annulation des festivités du Nouvel An prévues dans sa ville, et le Forum économique mondial, qui devait se réunir du 17 au 21 janvier à Davos (Suisse), a été reporté.