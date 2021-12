Un photographe amateur a pris un cliché qui a été partagé par de nombreux internautes. Cette photo montre une salle de cinéma de Mayfield, une ville du Kentucky touchée par le passage d’une violente tornade dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 décembre.

Le lieu est presque intact sauf l’écran a laissé place à un trou béant à travers lequel apparaissent les décombres d’habitations, rapporte le HuffPost. Baptisée « end credits », « générique de fin » en français, cette photo est devenue virale, comme le symbole de l’impuissance humaine face aux catastrophes naturelles.

This photo from the local Mayfield, Kentucky movie theater is haunting… pic.twitter.com/oGSJgZsuTD — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 14, 2021

« S’il vous plaît, pensez à nous aider »

« Les derniers jours m’ont brisé le cœur. J’ai juste ressenti que ces photos devaient être partagées… avec tout le monde. (…) Ma famille est saine et sauve, ma maison n’a rien eu. Je tiens beaucoup à cette ville et elle a toujours été là pour moi. S’il vous plaît, pensez à nous aider, par n’importe quel moyen », a déclaré à CNN Shawn Triplett, l’auteur du cliché tout en précisant qu’il n’était pas « un photographe professionnel ».

Cet ancien marine qui a été en Irak et en Afghanistan s’est dit « dévasté » et « choqué » par ce qu’il avait vu au cours de sa déambulation à travers sa ville natale. Cette tornade, la plus dévastatrice que le Kentucky a connu, a causé la mort de 74 personnes dans cet Etat. Face à cette situation, Shawn Triplett a décidé de lancer une cagnotte en ligne afin d’acheter des cadeaux de Noël aux enfants qui ont tout perdu. Près de 1.000 personnes ont d’ores et déjà participé et le montant récolté s’élève à plus de 73.000 dollars.