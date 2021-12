C’est une victoire écrasante pour Gabriel Boric. Le candidat de gauche a remporté dimanche le deuxième tour de l’élection présidentielle au Chili, une victoire reconnue officiellement par son adversaire d’ extrême droite, José Antonio Kast.

La coalition de gauche, dont est membre le Parti communiste, gagne donc facilement ce duel inédit depuis le retour à la démocratie en 1990 entre deux candidats aux projets de société diamétralement opposés. Selon les résultats officiels définitifs, Gabriel Boric, qui, à 35 ans, avait tout juste l’âge pour se présenter, l’emporte avec près de 56 % des voix contre 44 % à José Antonio Kast, un admirateur de la dictature d'Augusto Pinochet​ soutenu par l’ensemble de la droite chilienne.

La participation au plus haut

Surtout, la participation approche les 55 %, un plus haut historique depuis que le vote n’est plus obligatoire en 2012. Au 1er tour, elle était de 47 %, lorsque José Antonio Kast était arrivé en tête (27,9 % contre 25,8 %), en séduisant dans les quartiers huppés de Santiago et parmi les classes populaires à l’extérieur de la capitale, et en répétant qu’il était le candidat de « l’ordre, de la justice et de la sécurité ».

Mais c’est avec son projet d’Etat-providence, un changement d’ampleur dans le pays considéré comme le laboratoire du libéralisme en Amérique latine, que Gabriel Boric l’emporte en ralliant autour de lui la classe moyenne à moyenne supérieure, essentiellement à Santiago. Il entend promouvoir une grande réforme fiscale pour faire participer les plus riches – dont les 1 % des Chiliens détenant 26,5 % des richesses, selon une agence de l’ONU – à son programme de meilleur accès à la santé, à l’éducation et à la création d’un nouveau système de retraite, aujourd’hui entièrement privé.

Klaxons et grande fête

Le président sortant Sebastian Pinera, à droite de l’échiquier politique, a félicité dans une discussion vidéo le nouveau chef de l’Etat élu qui prendra officiellement ses fonctions le 11 mars. Un concert de klaxons a en outre résonné dans les rues de la capitale aussitôt après que José Antonio Kast a reconnu sa défaite. Et, une grande fête s’apprête à durer toute la nuit à Santiago tant le retour d’une certaine forme des années Pinochet était craint parmi la population.