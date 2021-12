C’est un triste cap. Les Etats-Unis, officiellement le pays le plus endeuillé par la pandémie, ont dépassé mardi les 800.000 morts du Covid-19, selon le bilan de l’université John Hopkins, avec la moitié des décès sous l’administration Trump et l’autre sous celle de Joe Biden. En 11 mois à la Maison Blanche, cela fait une moyenne de 1.200 décès par jour, principalement chez les non-vaccinés.

« Alors que nous passons le cap symbolique des 800.000 Américains morts du Covid-19, nous nous souvenons de chaque personne, des vies qu’elles ont vécues, et nous prions pour leurs proches », a souligné le président américain Joe Biden dans un communiqué. « Je sais ce que c’est que d’avoir une chaise vide autour de la table de la cuisine, particulièrement pendant la saison des fêtes, et mon coeur se fend pour chaque famille qui subit cette douleur », a-t-il ajouté. Les chefs du Congrès ont respecté mardi soir une minute de silence en l’honneur des vies perdues.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde, selon les chiffres officiels communiqués par les autorités, devant le Brésil (617.000 morts), l’Inde (475.000), le Mexique (296.000) et la Russie (291.000). Ramené à la population, cela fait 2,4 décès pour 1.000 habitants aux Etats-Unis. C’est moins que le Brésil (2,8) et surtout que le Pérou (6/1.000) mais plus que la France (1,8/1.000).

The cost of misinformation: People living in counties that voted for Trump have been dying of COVID at nearly 3 times the rate of people in Biden counties. 60% of unvaccinated Americans are Republicans, while 17% are Dems & 17% are independents. Via @NPR https://t.co/C27L0IPrec