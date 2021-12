Le procès de Ghislaine Maxwell entre dans sa dernière ligne droite. Vendredi, l’accusation en a terminé après seulement deux semaines – moitié moins qu’attendu – et va laisser place à la défense pour quelques jours, avant les délibérations. Si les avocats de Ghislaine Maxwell ont parfois réussi à mettre en évidence des incohérences ou des revirements dans les témoignages des quatre accusatrices, une série de photos inédites pourrait peser dans l’esprit du jury. Elles lèvent un coin du voile sur la nature de la relation entre Maxwell, jugée pour trafic sexuel de mineures, et Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé dans sa cellule en août 2019.

Une relation intime

Compagne, amie, collaboratrice ? La nature exacte de la relation entre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell a toujours été floue. Annie Farmer, qui affirme que Ghislaine Maxwell lui a « caressé les seins » lors d’un massage dans le ranch de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique quand elle avait 16 ans, a insisté : « Mon impression a toujours été qu’ils étaient en couple ». L’un des pilotes et le majordome d’Epstein ont confirmé que la paire passait « 95 % de son temps ensemble » et faisait chambre commune, au moins dans les années 1990. L’essentiel des nouvelles photos provient d’un ordinateur saisi en 2019 par le FBI lors de la perquisition dans sa résidence de Manhattan. On y voit un couple complice, voyageant aux quatre coins du monde.

Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell sur plusieurs photos remontant aux années 1994-2004. - US Attorney SDNY

Voyage en amoureux à Saint-Tropez

Sur cette photo, une Ghislaine Maxwell souriante embrasse Jeffrey Epstein sur la joue. Avec l’aide d’un internaute, 20 Minutes a pu vérifier sur Google Street View qu’elle a été prise devant l’office du tourisme de Saint-Tropez.

Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell à Saint-Tropez. - US Attorney SDNY

La présence de matelots de la marine suggère que c’était à l’occasion de la Bravade, qui se déroule chaque 16 mai. Le carnet de vol du jet privé de Jeffrey Epstein atteste de sa présence et de Ghislaine Maxwell à l’aéroport voisin de Nice, le 16 mai 2002.

Une relation qui aurait commencé avant le décès de Robert Maxwell

Quand et comment Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein se sont-ils rencontrés ? La version avancée par de nombreux médias américains a toujours été que c’est après le décès de son père Robert, en novembre 1991, qu’une Ghislaine Maxwell éplorée et ruinée est partie à Manhattan où elle se serait rapidement liée à Jeffrey Epstein. Mais l’accusation a révélé qu’elle avait voyagé à bord du premier vol du jet privé du millionnaire new-yorkais dès juillet 1991, quatre moins plus tôt. L’ancien mentor financier d’Epstein, Steven Hoffenberg, avait affirmé à 20 Minutes en 2020 qu’ils se connaissaient depuis la fin des années 1980. Epstein a en effet fait du consulting au Royaume-Uni pour le marchand d’armes Douglas Leese. Selon Hoffenberg – qui ne dispose pas de preuve permettant de vérifier sa version – Epstein a ensuite rencontré Robert Maxwell, qui lui aurait présenté sa fille autour de 1987-88.

L’agent de mannequins Jean-Luc Brunel photographié

Une série de photos montre Ghislaine Maxwell à bord du jet privé d’Epstein, surnommé le « Lolita Express » en train de masser les pieds de son compagnon, qui lui touche la poitrine du pied.

Ghislaine Maxwell à bord du jet privé de Jeffrey Epstein. - US Attorney SDNY

A côté d’un Epstein tout sourire, l’homme au pantalon coloré est le Français Jean-Luc Brunel (photo en tête d’article). Mis en examen en France pour deux viols qu’il conteste, et placé en détention provisoire il y a un an, l’agent de mannequins a, à ce stade, uniquement été placé sous le statut de témoin assisté sur le volet de la traite des êtres humains. Cette photo pourrait aider les enquêteurs français. Jean-Luc Brunel a en effet voyagé plus de 20 fois à bord du Lolita Express, et s’est rendu à plusieurs reprises à Little St James, l’île privée d’Epstein. Une photo obtenue par 20 Minutes le montre sur l’île, hilare, aux côtés de Ghislaine Maxwell. Brunel avait indiqué à des avocats américains qu’il connaissait la fille de Robert Maxwell, qui est née en France, de longue date, et que c’est elle qui lui avait présenté Jeffrey Epstein au début des années 1990.

Le Prince Andrew, grand absent

Son nom a été mentionné à quelques reprises lors des débats. Pour une raison mal comprise, le bureau du procureur a choisi de limiter l’accusation à seulement quatre jeunes filles, sur une période allant de 1994 à 2004. Virginia Giuffre (née Roberts), qui affirme avoir été contrainte par Jeffrey Epstein à avoir des relations sexuelles quand elle était mineure avec Jean-Luc Brunel et le Prince Andrew, n’en fait pas partie – son action au civil contre Andrew suit son cours séparément.

Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell au château de Balmoral. - US Attorney SDNY

Le fils préféré de la reine ne figure pas sur les images dévoilées, mais une photo montre toutefois Epstein et Maxwell dans un chalet de la résidence royale de Balmoral, en Ecosse. Selon la BBC, elle date sans doute de 1999, quand le couple avait été invité à Balmoral par le Prince Andrew.