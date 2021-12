Des appels à la vaccination contre le Covid-19 reprenant les codes du marketing et de la publicité ? C’est la photo qui intrigue de nombreux internautes. « Pensez à réserver votre booster de Noël ! », vante un large panneau publicitaire qui porte le logo du Parti travailliste néo-zélandais et est accompagné de la photo de la Première ministre Jacinda Ardern. Partagée plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux, l’affiche poursuit : « Chaque booster vous donne jusqu’à six mois de libertés ! » Un astérisque précise toutefois : « Les libertés ne sont pas disponibles dans tous les domaines et sont sujettes à changement. »

Cette image partagée à grande échelle sur les réseaux sociaux est en réalité un montage. - Capture d'écran

Un internaute commente sur son compte Twitter : « Bientôt en Europe : votre liberté dépend d’un rappel du gouvernement tous les 6 mois. »

FAKE OFF

Ce panneau est un photomontage parodique. Depuis l’émergent du variant Delta, le gouvernement a renforcé sa communication et appelle à la vaccination massive de la population.

Mais contrairement à ce que la photographie partagée sur les réseaux sociaux prétend, le panneau d’affichage initial n’a rien à voir avec la pandémie. Par le biais d’une recherche inversée, il est possible de retrouver la photo d’origine sur différents sites comme Edvoy, une plateforme pour les étudiants en échange à l’étranger, et Shutterstock, une banque d’image. « Continuons à bouger » y est inscrit, un slogan utilisé par le Parti travailliste lors de la campagne pour les élections législatives de 2020.

En légende, il est indiqué que la photographie a été prise à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 8 août 2020. Un panneau qui date donc d’avant l’apparition d’un vaccin, et très éloigné de la période de Noël.