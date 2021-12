C’est la seule basilique au monde toujours en cours de construction. La Sagrada Familia passe un nouveau cap avec l’achèvement de sa neuvième tour. Pour marquer le coup, une inauguration a eu lieu à Barcelone ce mercredi 8 décembre.

« Pour un Barcelonais, c’est une source de joie et de fierté. Voir un projet qui dure depuis plus de 140 ans et qui continue d’avancer malgré toutes les difficultés », confie un habitant présent à l’inauguration de la neuvième tour. Comme lui, plusieurs milliers de personnes ont assisté à l’événement, organisé le jour de l’Immaculée Conception.

C’est désormais la plus grande des neuf tours déjà achevées, celle de la Vierge Marie, inaugurée avec l’illumination d’une gigantesque étoile de verre et d’acier pesant près de 5,5 tonnes et surplombant la structure à 138 mètres de haut. Une fabrication sur-mesure et made in France.

Respecter les plans de Gaudi

Le septième architecte en chef de la Sagrada Familia, Jordi Faulí explique suivre les indications laissées par Antoni Gaudi. « Il a précisé la position et la hauteur [des tours], ainsi que leur forme générale, en proposant que la forme concrète des tours soit calquée sur les lois de la sacristie. »



A terme, elle deviendra la deuxième plus haute tour sur les 18 prévues par Gaudi. Le pape François a salué cet achèvement et rendu hommage dans un message vidéo au « grand architecte Antoni Gaudi ».