L’armée indienne est en deuil. Le chef de l’état-major, le général Bipin Rawat, son épouse et 11 autres personnes ont été tués mercredi dans un accident d’hélicoptère dans l’Etat du Tamil Nadu, dans le sud de l’ Inde. « Sa mort prématurée constitue une perte irréparable pour nos forces armées et notre pays », a tweeté le ministre de la Défense Rajnath Singh.

Considéré comme un proche du Premier ministre Narendra Modi, le général, âgé de 63 ans, était le premier chef d’état-major du pays, un poste créé en 2019. L’hélicoptère, un Mi-17 de fabrication russe, s’est écrasé pour une raison indéterminée près de Coonoor, au moment où il entamait sa descente. Il se dirigeait vers le Defence Services Staff College (DSSC), une institution de formation de la Défense, où le général devait s’adresser aux jeunes recrues et au personnel d’une base aérienne voisine.

Un unique survivant

Des vidéos diffusées sur les chaînes d’information indiennes ont montré l’épave de l’appareil enflammée, dans une zone forestière dense près de sa destination, des personnes tentant d’éteindre l’incendie avec des seaux d’eau et un groupe de soldats emmenant un blessé sur un brancard de fortune. L’hélicoptère s’est écrasé à environ 10 kilomètres de la route la plus proche, obligeant les secouristes à se rendre à pied sur le lieu de l’accident. L’unique survivant du crash, un capitaine du DSSC, a été transporté vers un hôpital militaire voisin.

Issu d’une famille de militaires dont plusieurs générations ont servi dans les forces armées indiennes, le général Rawat avait rejoint l’armée en tant que sous-lieutenant en 1978. En quatre décennies de service, il avait commandé les forces armées dans le Cachemire administré par l’Inde, et celles postées le long de la ligne de contrôle qui la sépare de la Chine. Parmi ses faits d’armes, il est crédité du fait d’avoir affaibli une insurrection séparatiste à la frontière nord-est de l’Inde.

Les Etats-Unis saluent un « ami »

Il a été chef de l’armée de terre, forte de 1,3 million d’hommes, de 2017 à 2019, avant d’être élevé au rang de chef de l’état-major, un poste créé afin d’améliorer la coordination entre les armées de terre et de l’air et la marine. « Il a parfaitement réussi cette mission, et il ne sera pas facile de lui trouver un successeur », a confié le général à la retraite DS Hooda, ancien commandant de la région Nord.

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a pour sa part qualifié Bipin Rawat « d’ami et de partenaire des Etats-Unis », qui « a largement participé à bâtir le partenariat américano-indien sur la Défense ». Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a quant à lui « exprimé ses condoléances aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement indien », par la voix de son porte-parole Stephane Dujarric, qui a rappelé que le général avait commandé la mission des Casques bleus en République démocratique du Congo en 2008 et 2009.