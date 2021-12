Le Trump Media and Technology Group tient son PDG. Lundi, l’organisation créée par l’ex-président américain pour s’attaquer aux géants du Web et lancer son réseau Truth social a annoncé avoir recruté Devin Nunes. Ce farouche défenseur de Donald Trump – de l’enquête sur la Russie à son double impeachment – quittera donc le Congrès américain pour prendre ses nouvelles fonctions en janvier prochain.

Congressman Devin G. Nunes, Ranking Member of the House Intelligence Committee, to Join Trump Media & Technology Group as Chief Executive Officer pic.twitter.com/yat0tYyA8r