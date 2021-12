Comment est-ce possible ? Un homme a pu prendre l’avion entre la Barbade et Miami, en Floride, avec un pistolet chargé dans la poche, a rapporté un média américain. Ce passager a passé les quatre heures de vol avec l’arme, dans laquelle se trouvaient cinq balles, en cabine, a précisé la chaîne NBC6. C’est seulement à l’aéroport de Miami que les agents de la TSA, l’agence de sécurité dans les transports aux Etats-Unis, ont trouvé le pistolet dans ses affaires. Le média n’a pas précisé quand exactement cet incident s’est produit.

La Première ministre barbadienne, Mia Mottley, a indiqué vendredi avoir demandé « d’urgence un rapport » sur l’affaire, en promettant que la ou les personnes ayant permis que l’incident se produise rendraient des comptes. « Les conséquences pour le pays sont graves et énormes », a-t-elle ajouté.

Inculpé en Floride pour port d’armes caché

Selon NBC6, le passager a dit à la police américaine que lorsqu’il avait embarqué à Bridgetown, la capitale de la Barbade, il avait l’arme dans la poche de son pantalon.

La police l’a détenu et un juge l’a inculpé pour port d’armes caché, un crime passible de cinq ans de prison en Floride. Le passager s’est déclaré non coupable et doit comparaître de nouveau devant la justice mi-décembre.

Il s’agit d’une faille majeure pour les Etats-Unis, qui ont tenté de renforcer au maximum leurs mesures de sécurité aux frontières, en particulier dans les aéroports, depuis les attentats du 11 septembre 2001. Washington exige notamment des gouvernements étrangers qu’ils appliquent les standards de sécurité américains dans les aéroports d’où partent des vols directs vers les Etats-Unis.