Donald Trump a toujours entretenu le plus grand flou sur la chronologie de son infection par le Covid-19. Dans The Chief’s Chief, un ouvrage à paraître la semaine prochaine et dont les bonnes feuilles ont été publiées par le Guardian, son ancien chef de cabinet Mark Meadows affirme que l’ex-président américain a été testé positif trois jours avant son débat avec Joe Biden. Et que ce résultat a été ignoré car un second test réalisé dans la foulée s’est révélé négatif. Donald Trump a réagi, assurant qu’il s’agissait d’une « fake news », mais avec une déclaration ambiguë.

NEW!



President Donald J. Trump:



"The story of me having COVID prior to, or during, the first debate is Fake News. In fact, a test revealed that I did not have COVID prior to the debate." pic.twitter.com/5LgEfowK0s — Liz Harrington (@realLizUSA) December 1, 2021

Selon Mark Meadows, un premier test est revenu positif le 26 septembre, juste après la cérémonie dans le Rose Garden pour la juge Amy Coney Barrett – un événement à l’origine d’un cluster majeur avec une trentaine d’élus et proches de Trump infectés. Le médecin de l’ex-président, Sean Conley, a appelé le chef de cabinet alors que Donald Trump décollait à bord de l’hélicoptère Marine One pour se rendre à un meeting en Pennsylvanie, lui disant : « Empêchez le président de partir, il vient de tester positif au Covid. » Selon Mark Meadows, l’hélicoptère était en train de décoller, et il a appelé Donald Trump pendant le vol pour lui annoncer la nouvelle : « Monsieur le président, j’ai une mauvaise nouvelle, vous venez d’être testé positif au Covid ». « Oh you gotta be fucking kidding me », aurait répondu Trump. («Tu te fous de moi »).

« Fake news », selon Trump

Selon Meadows, le résultat positif venait d’un test « d’ancienne génération » et un second test rapide de Binax (antigénique et pas PCR) a été réalisé dans la foulée et s’est révélé négatif – toujours pendant que Donald Trump était à bord de Marine One. Il a donc participé au meeting, a rencontré des familles de militaires le lendemain, a parlé à des journalistes sans porter de masque puis a croisé le fer avec Joe Biden. « Rien n’aurait pu l’empêcher » d’y participer, écrit Mark Meadows. Le président américain a été hospitalisé trois jours après le débat à l’hôpital Walter Reed, où il avait été placé sous oxygène.

Au cours des semaines suivantes, Donald Trump a refusé de dire s’il avait été testé le jour du débat. « Peut-être que oui, peut-être que non, je suis testé très régulièrement », avait-il répondu à une journaliste de NBC le 15 octobre. Assurant toutefois : « Après le débat, je crois un jour après, le jeudi soir tard, j’ai été positif. C’est la première fois que je l’ai appris. » Une déclaration qui semble en contradiction avec les affirmations de Mark Meadows.

Trump semble avoir menti sur NBC:

- il dit avoir été testé dans les jours avant le débat "j'étais toujours en bonne forme" (ne dit pas si positif)

- mais ensuite précise que c'est le lendemain du débat, "que j'ai testé positif, c'est là que je l'ai appris pour la 1ere fois" pic.twitter.com/CcfFQdWh9m — Philippe Berry (@ptiberry) December 1, 2021

« L’histoire que j’ai eu le Covid avant, ou pendant, le premier débat est une fake news. En fait, un test a révélé que je n’avais pas le Covid avant le débat », a réagi Donald Trump, mercredi. Ce qui n’écarte pas la possibilité d’un test positif avant le second négatif.