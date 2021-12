Coronavirus EN DIRECT : Le Royaume-Uni commande 114 millions de vaccins supplémentaires…

7h30 : Le président mexicain se félicite du « contrôle de la pandémie »

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador s’est félicité mercredi du « contrôle de la pandémie » dans son pays, devant une foule rassemblée sur la place principale de Mexico, alors que le variant Omicron inquiète le monde entier.

« Aujourd’hui, 86 % des Mexicains de plus de 18 ans sont protégés, presque tous avec deux doses. Nous avons déjà commencé à vacciner les jeunes de 15 à 18 ans, et nous allons appliquer des doses de rappel, en commençant par les personnes âgées », a-t-il déclaré dans un discours prononcé à l’occasion du troisième anniversaire de son gouvernement. Avec 126 millions d’habitants, le Mexique a enregistré, au total, 3,8 millions de cas d’infection au Covid-19 et 294.428 décès