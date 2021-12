La liste des pays annonçant la présence sur leur sol du nouveau variant du coronavirus s’allonge. Le gouvernement de Sao Paulo, dans le sud du Brésil, a confirmé mardi deux cas du variant Omicron​ chez des voyageurs en provenance d’Afrique du Sud. Ces cas sont les premiers dans le pays et en Amérique latine.

« La confirmation a été faite après le séquençage génétique », a déclaré le gouvernement de Sao Paulo. Les deux personnes contaminées sont un homme de 41 ans et une femme de 37 ans, arrivés au Brésil le 23 novembre et repartis pour l’Afrique du Sud le 25 novembre.

Un autre cas suspect, celui d’un passager en provenance d’Éthiopie et qui avait auparavant visité l’Afrique du Sud, est en cours d’examen, ont précisé les autorités sanitaires de l’Etat de Sao Paulo. D’autres cas suspects ont par ailleurs été détectés à Belo Horizonte (sud-est) et dans la capitale Brasilia. Le Brésil, comme de nombreux autres pays, a fermé ses frontières aux vols en provenance de six pays d’Afrique australe.