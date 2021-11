Le bilan est bien plus lourd qu'initialement annoncé. Un lycéen de 15 ans a ouvert le feu dans l'établissement Oxford High, au nord de Détroit (Michigan), mardi matin. Selon les autorités, trois élèves ont été tués et six personnes, dont un enseignant, blessées. Le tireur présumé a été arrêté et n'a pas expliqué son geste, a précisé Michael McCabe, un responsable de la police d'Oxford.

…/... Plus d'information à venir sur 20 Minutes