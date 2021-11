« Personne ne nous a dit quelles sont les règles, nous avons été traités comme des chiens », s’est émue Carolina Pimenta, arrêtée dimanche avec son partenaire à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol à bord d’un avion en partance pour l’Espagne.

Affirmer qu’ils cherchaient à s’enfuir est « ridicule », a lancé Mme Pimenta à la chaîne de télévision néerlandaise RTL nieuws. « Il ne me viendrait pas à l’esprit de faire quelque chose qui mettrait en danger la santé des autres », s’est encore défendue cette Espagnole, qui se présente comme une chercheuse biomédicale.

Testée positive pendant son escale

D’après son récit, son compagnon, âgé de 28 ans, et elle avaient tous deux été testés négatifs au coronavirus avant de quitter l’Afrique du Sud et de faire escale aux Pays-Bas sur le chemin du retour en Espagne. A son arrivée vendredi à Amsterdam, Carolina Pimenta a été testée positive. Elle a expliqué avoir réclamé pendant plusieurs jours de subir un nouveau test PCR et fait deux autotests qui se sont révélés négatifs.

Le couple a été interpellé dimanche par la police des frontières néerlandaise après avoir quitté un hôtel situé près de l’aéroport où la plupart des 61 personnes testées positives au coronavirus après leur arrivée à bord de deux avions en provenance d’Afrique du Sud ont été placées en quarantaine. Quatorze d’entre elles étaient contaminées par le nouveau variant Omicron, selon les dernières informations des autorités sanitaires.

« Comme une criminelle »

Carolina Pimenta a déploré avoir alors été emmenée « avec beaucoup d’agitation et de cris », « comme une criminelle ». « Nous avons dû prendre des mesures et procéder à leur arrestation, » a déclaré Robert van Kapel, le porte-parole de la police des frontières à l’aéroport de Schiphol. « Maintenant, ils sont dans un endroit où ils sont à l’isolement, dans un hôpital », a-t-il ajouté.

Les autorités ignoraient si Carolina Pimenta était porteuse de l’Omicron. Son compagnon avait quant à lui été testé négatif, mais avait choisi de rester avec elle.

« Ce n'est vraiment pas intelligent »

« Ces personnes ont été invitées une première fois à rester à l’hôtel, puis elles ont été sollicitées une deuxième fois, d’urgence ; maintenant elles sont en isolement. Ce qu’elles ont fait n’était pas vraiment intelligent, » a déclaré Petra Faber, une porte-parole de la municipalité d’Haarlemmermeer.

« Il n’est pas illégal de sortir de chez soi quand on a été testé positif au Covid, mais monter dans un avion quand on sait qu’on l’est, c’est une autre question ». La justice détermine actuellement si des poursuites peuvent être engagées contre le couple, a-t-elle ajouté.