Des vols spéciaux sont organisés pour rapatrier en France les personnes bloquées au Maroc après la fermeture dimanche soir des frontières aériennes en raison de la propagation rapide du nouveau variant Omicron du Covid-19, a-t-on appris lundi de source diplomatique française. Ces vols sont soumis à « autorisation » des autorités marocaines, a indiqué dans un tweet l’ambassadrice de France, Hélène Le Gal, invitant les personnes concernées à se rapprocher des compagnies Air France et Transavia. Ils sont opérationnels uniquement au départ du Maroc vers la France, a précisé une source diplomatique française.

Vols avec la France suspendus jusqu’à nouvel ordre

Rabat a décidé le 25 novembre, avant l’apparition du variant Omicron, de suspendre les vols réguliers à destination et en provenance de France en raison de la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 dans l’Hexagone. Cette décision est effective depuis dimanche minuit et « jusqu’à nouvel ordre ». Le Maroc a également suspendu le transport maritime de passagers avec la France depuis dimanche soir.

Quelques ferries pourront toutefois assurer des liaisons « s’il y a une demande » et avec l’agrément des autorités marocaines, selon la source diplomatique. Cette suspension ne s’applique pas à la circulation de véhicules utilitaires destinés au transport de marchandises et de messagerie.

Ces annonces surviennent « afin de préserver les acquis du Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens », selon le Comité interministériel de suivi de la pandémie. La France est de loin le premier partenaire économique du Maroc. Par ailleurs, plus de 1,3 million de Marocains vivent en France et près de 80.000 Français résident au Maroc.

Tous les vols directs suspendus pour deux semaines

En outre, Rabat a annoncé dimanche que tous les vols directs de passagers à destination du Maroc étaient suspendus pour deux semaines à compter de ce lundi à 23h59. Une évaluation de la situation « sera entreprise régulièrement afin d’ajuster, au besoin, les mesures nécessaires », selon le Comité interministériel de suivi.

Comme pour la France, des vols de rapatriement seront programmés au cas par cas par les ambassades étrangères en coordination avec les autorités marocaines. A la suite de ces annonces, la compagnie nationale Royal Air Maroc a décidé reporter « à une date ultérieure » le lancement de son premier vol entre Casablanca, capitale économique du royaume, et Tel-Aviv, initialement prévu le 12 décembre. Ce report entraîne celui d’une importante mission du syndicat du patronat marocain en Israël, programmée du 12 au 15 décembre dans le cadre de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

Le Maroc – où le tourisme est un secteur économique clé – a aussi interdit l’accès de son territoire aux ressortissants des pays d’Afrique australe après l’identification du variant Omicron en Afrique du Sud.