Le Kosovo a vécu vendredi soir un véritable drame. Dans le centre du pays, un homme armé a ouvert le feu contre un bus transportant des élèves, tuant deux d’entre eux, un garçon et une fille, ainsi que le chauffeur, a annoncé la police.

Un élève de 14 ans a également été blessé, mais son état est stable, a précisé à la télévision d’Etat RTK Skender Dreshaj, le responsable d’un hôpital proche du lieu de l’attaque. Selon des médias locaux, le tireur portait un masque et était armé d’un fusil-mitrailleur AK47. Les raisons de son geste restent inexpliquées.

Les enfants rentraient de l’école

Le bus était rempli d’élèves rentrant de l’école, a déclaré le chef du village de Gllogjan, Mustafa Selmani. La présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, a condamné l’attaque et appelé la police à retrouver ses auteurs le plus rapidement possible pour les remettre à la justice. « Attaquer un bus avec des élèves est un coup porté à la sécurité et à l’ordre », a-t-elle posté sur Facebook.