Le Maroc a décidé de suspendre les vols réguliers à destination et en provenance de France en raison de la reprise de la pandémie de Covid-19, a-t-on appris jeudi auprès du ministère marocain des Affaires étrangères.

« Cette décision entrera en vigueur à partir du 26 novembre 2021 à 23h59 (22h59 GMT), et ce jusqu’à nouvel ordre », précise un communiqué officiel relayé par l’agence de presse MAP.

« Préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie »

L’annonce « intervient afin de préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen », note le Comité interministériel de suivi du Covid.

Face à la cinquième vague épidémique, le gouvernement français a annoncé jeudi un renforcement des mesures sanitaires, sans envisager un reconfinement ni un couvre-feu.

La France est de loin le premier partenaire économique du Maroc. Les liens culturels et humains sont également étroits : plus de 1,3 million de Marocains vivent en France et près de 80.000 Français résident au Maroc.

Des contrôles renforcés

Il y a près de deux semaines, le royaume a renforcé les contrôles à ses frontières en raison de la hausse des cas de contaminations au Covid-19 en Europe.

Dorénavant, outre le pass sanitaire obligatoire et des tests PCR négatifs, à l’arrivée au Maroc, les voyageurs passent par un double contrôle, par caméras thermiques et thermomètres électroniques et par des tests antigéniques, détaille le communiqué.

Tout passager testé positif à l’arrivée sera renvoyé immédiatement dans son pays d’origine, à la charge de la compagnie de transport aérien ou maritime, à l’exception des résidents permanents au Maroc.

Des mesures appliquées aux pays de « la liste B »

Ces mesures concernent toutes les personnes en provenance des pays dits de « la liste B », soit la France, plusieurs pays de l’Union européenne ainsi que le Royaume-Uni, l’Algérie et la Tunisie, selon la dernière actualisation du ministère des Affaires étrangères.

Le mois dernier, les autorités marocaines avaient déjà suspendu les vols depuis et vers l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie à cause de l’évolution de la situation sanitaire dans ces quatre pays.

Si au Maroc la situation épidémiologique est en amélioration constante, ayant permis début novembre la levée d'un couvre-feu nocturne national en vigueur depuis des mois, l’Europe est redevenue cet automne l’épicentre mondial de la pandémie.