Un mois après la découverte des restes squelettiques de Brian Laundrie, l’avocat de sa famille l’a annoncé mardi aux médias américains : le fiancé de Gabby Petito s’est suicidé d’une balle dans la tête, selon les conclusions d’un anthropologue judiciaire. Le FBI n’a pas encore officiellement confirmé l’information. Brian Laundrie avait été recherché pendant plus d’un mois comme « personne d’intérêt » dans l’enquête sur la mort de sa compagne Gabby Petito, une Américaine de 22 ans tuée par étranglement fin août dans le Wyoming.

« Chris et Roberta Laundrie ont été informés que la cause du décès (de Brian Laundrie) était une blessure par balle à la tête, et la manière, un suicide. Ils pleurent encore la mort de leur fils et espèrent que ces conclusions aideront les deux familles à faire leur deuil », a indiqué l’avocat de la famille Steve Bertolino à ABC et Fox News.

Autopsie complexe

Une première autopsie confiée au médecin légiste du comté de Sarasota, en Floride, n’avait pas pu trancher avec certitude. Les restes de Brian Laundrie ont ensuite été analysés par un anthropologue judiciaire spécialisé dans l’étude des cadavres squelettiques.

L’avocat n’a pas donné de précision sur la provenance de l’arme. Le mois dernier, le FBI n’avait pas mentionné avoir découvert d’arme à feu parmi les affaires de Brian Laundrie découvertes à proximité de sa dépouille, qui a passé plusieurs semaines immergée dans une zone marécageuse.

Le fiancé de Gabby Petito était rentré seul de leur road trip, le 1er septembre. La dépouille de la voyageuse avait été découverte deux semaines plus tard dans un parc national du Wyoming. L’autopsie a conclu à un homicide par « strangulation manuelle ».