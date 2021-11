Aux Etats-Unis, une fête publique a viré au cauchemar. Un véhicule de type SUV a percuté dimanche une foule rassemblée pour une parade de Noël à Waukesha dans le Wisconsin faisant plus de 20 blessés, a annoncé la police.

Il y a eu « des morts », a également indiqué le chef de la police, Dan Thompson, sans en préciser le nombre. Des responsables locaux ont de leur côté indiqué que 11 adultes et 12 enfants avaient été transportés à l’hôpital.

« Des cris assourdissants »

Angelito Tenorio, candidat au poste de Trésorier de l’Etat et présent sur les lieux, a raconté au Milwaukee Journal Sentinel avoir vu un véhicule de type SUV s’engager à toute vitesse sur la route empruntée par la parade. « Ensuite, j’ai entendu un grand choc et des cris assourdissants de personnes heurtées par le véhicule ».

« La parade de Noël de Waukesha se déroulait lorsqu’un SUV rouge a renversé les barrières côté ouest pour se diriger sur Main Streeet (la rue principale) », a en outre expliqué Dan Thompson. « La voiture a renversé plus de 20 personnes, certaines d’entre elles étaient des enfants et il y a eu des blessés à cause de cet incident ». « La police de Waukesha a retrouvé un véhicule suspect. Une enquête est en cours », a encore dit le chef de la police, ajoutant que les autorités avaient identifié une personne dans le cadre de cette enquête.