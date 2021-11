Pour le juge, il s’est « posé en emblème des émeutes ». Jacob Chansley, le « chaman de Qanon », a été condamné à 41 mois de prison, mercredi, pour son rôle dans l’attaque du Capitole de Washington du 6 janvier. Ce supporter de Donald Trump avait plaidé coupable « d’entrave » à la certification des résultats de la présidentielle par le Congrès.

Avec son chapeau de trappeur, ses cornes de Viking, son visage peint et ses tatouages, Chansley est devenu l’un des figures de l’insurrection. Les procureurs ont concédé qu’il n’avait attaqué personne mais ont relevé qu’il avait pénétré dans l’enceinte du Congrès « armé » d’un drapeau transformé en lance avec une pointe en fer forgé. Il avait également laissé un message « menaçant » sur le bureau de Mike Pence : « Ce n’est qu’une question de temps. La justice arrive ! » Après les critiques de Donald Trump contre son vice-président ayant refusé de bloquer la certification des résultats, de nombreux manifestants avaient chanté « Pendons Mike Pence ».

Troubles de la personnalité

Jacob Chansley risquait un maximum de 20 ans de réclusion, mais les procureurs avaient requis un peu plus de 4 ans (51 mois). Le juge l’a finalement condamné à 41 mois de prison.

Lors d’un discours de 30 minutes, cet Américain de 34 ans a assuré au juge qu’il regrettait ses actes, et promis de ne plus agir sans penser aux conséquences. Son avocat a insisté sur « le trouble de la personnalité schizotypique » – à ne pas confondre avec la schizophrénie – dont souffre son client, qui est caractérisé par une anxiété sociale et de la paranoïa. En janvier dernier, il avait sollicité une grâce de Donald Trump, affirmant qu’il n’avait fait que « répondre à l’appel » de l’ex-président américain en marchant sur le Congrès.