Après l’éruption de combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan près de la région disputée du Nagorny-Karabakh, la France a fait état de sa « préoccupation », ce mardi, réclamant le « respect du cessez-le-feu » obtenu après la guerre qui les avait opposés l’an dernier.​

« La France exprime sa vive préoccupation concernant la dégradation de la situation sécuritaire en plusieurs segments de la frontière (…) et l’emploi allégué d’armes lourdes, qui ont fait de nombreuses victimes, notamment du côté arménien », a indiqué un communiqué de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères français. « Elle appelle les parties au respect du cessez-le-feu auquel elles se sont engagées au terme de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 ».

« Eviter tout retour à l’escalade »

De son côté, l’ONU a exhorté « toutes les parties à la retenue » dans les combats, a déclaré son porte-parole adjoint, Farhan Haq, en soulignant la nécessité « d’éviter un retour à l’escalade » de l’an dernier. « Nous exhortons toutes les parties à la retenue, à agir en accord avec les déclarations trilatérales du 9 novembre (2020) et 11 janvier (2021), et à régler tous les éventuels différends de manière pacifique et via le dialogue », a-t-il ajouté lors du point presse quotidien de l’ONU.

« Nous voulons éviter tout retour à l’escalade » du passé, a précisé Farhan Haq, en évoquant implicitement la guerre de l’an dernier. L’Arménie a essuyé mardi des « pertes » humaines et de positions dans des combats contre l’Azerbaïdjan près de la région disputée du Nagorny-Karabakh, faisant craindre une reprise de la guerre survenue en 2020.