L’explosion d’un taxi, survenue dimanche matin devant un hôpital pour femmes à Liverpool, au moment où le Royaume-Uni commémorait les victimes des guerres, a été qualifiée d'« incident terroriste », a annoncé la police antiterroriste en charge de l’enquête, ce lundi.

L’explosion, qui a fait un mort et un blessé, s’est produite juste avant 11 heures (locale et GMT), heure à laquelle la nation se recueillait en silence, et à quelques centaines de mètres de la cathédrale de Liverpool où des centaines de soldats, vétérans et membres du public étaient rassemblés pour un hommage.

Le passager enfermé par le chauffeur de taxi

Blessé lors de l’explosion, le chauffeur de taxi a été qualifié de « héros » par des responsables politiques et des tabloïds qui ont affirmé qu’il avait permis d’éviter des morts. D’après The Daily Mail, le chauffeur a repéré que son passager avait l’air « suspect » et l’a enfermé dans le taxi, avant de s’échapper. Il a été blessé dans l’explosion et le passager, qui n’a pas été formellement identifié, est décédé, a indiqué la police.

Dans le cadre de l’enquête, trois hommes – âgés de 29, 26 et 21 ans – ont été arrêtés dans le quartier de Kensington de Liverpool en vertu de la loi sur le terrorisme, a annoncé la police dimanche soir. Lors d’une conférence de presse, Russ Jackson, en charge de la police antiterroriste de la région, a ajouté qu’un quatrième homme, âgé de 20 ans, avait été arrêté lundi, et que la bombe artisanale qui avait explosé dans le taxi, y mettant le feu, avait été « fabriquée » et apportée dans le véhicule par le passager.