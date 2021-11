Les relations entre la France et les Etats-Unis d’un côté et la Russie de l’autre continuent de se tendre. Les chefs de la diplomatie américaine et française, Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian, ont évoqué samedi « l’inquiétante activité militaire russe » en Ukraine, après le déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne.

Pour bien faire passer le message à Moscou, Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian ont en outre rappelé « leur engagement indéfectible envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », selon un communiqué du département d’Etat américain.

Prise de la Crimée en 2014

La France avait déjà mis en garde vendredi la Russie contre toute « nouvelle atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », après ce déploiement. Washington s’était aussi inquiété de mouvements de troupes russes à proximité de l’Ukraine et avait mis Moscou en garde contre une invasion.

La Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014. L’Ukraine est aussi en conflit avec des séparatistes prorusses dans l’est de son territoire depuis cette date. La Russie est accusée par Kiev et les Occidentaux de soutenir militairement et financièrement les séparatistes, ce qu’elle dément.