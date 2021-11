La police antiterroriste britannique a annoncé ce dimanche soir avoir arrêté trois hommes dans le cadre de l’enquête sur l’explosion d’une voiture le matin même devant un hôpital pour femmes à Liverpool (nord de l’Angleterre), qui a fait un mort. « Trois hommes – âgés de 29, 26 et 21 ans – ont été arrêtés dans le quartier de Kensington de Liverpool et arrêtés en vertu de la loi sur le terrorisme », a annoncé la police sur Twitter.

Cette explosion, aux circonstances encore floues, a provoqué la mort d’une personne. Une autre personne a été blessée mais son pronostic vital n’est pas engagé. La police locale avait expliqué avoir été alertée ce dimanche matin vers 11h00 (locales et GMT) et être immédiatement intervenue. « Malheureusement, nous pouvons confirmer qu’une personne est décédée et qu’une autre a été transportée à l’hôpital où elle est soignée pour des blessures, qui heureusement ne mettent pas sa vie en danger », avait indiqué la police dans un communiqué.

« Jusqu’à présent, nous comprenons que la voiture impliquée était un taxi qui s’est arrêté à l’hôpital peu de temps avant l’explosion », avait précisé la police, indiquant que le « travail est toujours en cours pour établir ce qui s’est passé ». « Nous gardons l’esprit ouvert quant à la cause de l’explosion, mais compte tenu de la façon dont cela s’est produit, par précaution, la police antiterroriste mène l’enquête soutenue par la police du Merseyside. »