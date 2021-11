Les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus se desserrent au Maroc. Le gouvernement a annoncé mardi la levée du couvre-feu national en vigueur depuis les premiers mois de la pandémie en 2020 en raison de « l’amélioration de la situation épidémiologique » dans le royaume.

Cette décision fait « suite aux résultats positifs réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination », explique le gouvernement dans un communiqué. En revanche, le pass vaccinal, lancé le 21 octobre, reste obligatoire pour voyager à l’étranger et accéder à tous les lieux clos : hôtels, café et restaurants, cinéma, salles de sport et hammams, mais aussi administrations. Si une large majorité de la population participe à la campagne de vaccination, le caractère obligatoire du pass soulève des protestations dans la rue et sur les réseaux sociaux.

Des décisions réévaluées régulièrement

Les autorités marocaines ont également décidé d’autoriser à nouveau les déplacements entre les préfectures et les provinces « sans la présentation d’aucun document », et l’organisation de funérailles et de fêtes. Ces décisions seront évaluées régulièrement à la lumière de l’évolution de la situation sanitaire, prévient toutefois le communiqué.

La circulation du virus a nettement ralenti depuis plusieurs semaines au Maroc. Au total, près de 950.000 cas, dont 14.726 décès, ont été comptabilisés depuis le début des dépistages en mars 2020, selon le bilan officiel publié mardi. Le pays mise sur sa campagne de vaccination pour enrayer la pandémie : plus de 24 millions de personnes (sur 36 millions d’habitants) ont reçu la première dose de vaccin et quelque 22,3 millions la deuxième. Le gouvernement a surtout accéléré début octobre sa campagne de vaccination pour une troisième dose en vue de renforcer l’immunité collective. Quelque 1,5 million de vaccinés, en priorité les personnes vulnérables et les travailleurs en première ligne, l’ont reçue.