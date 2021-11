Trois ans qu’il attendait de serrer sa mère dans ses bras. Comme des milliers d’expats, Hadrien, installé à Los Angeles, n’avait pas vu ses proches depuis le début de la pandémie de Covid-19. Lundi, avec la réouverture des frontières américaines aux touristes vaccinés de 33 pays, sa mère Laurence n’a pas hésité une seconde : elle a sauté dans le second vol Air France disponible entre Paris et Los Angeles pour retrouver ses deux fils, Hadrien et Alexandre – lui venu de Cleveland pour l’occasion. Si elle est « ravie d’être aux Etats-Unis », Laurence regrette « l’absence de réciprocité » de l’administration Biden, avec des touristes américains qui ont pu venir en France dès juin. Une différence de cinq mois qui lui a notamment fait rater la naissance de sa dernière petite-fille. Elle raconte cette épreuve dans la vidéo ci-dessus.