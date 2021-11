C’est un geste simple, discret, et qui peut sauver des vies. Dans le Kentucky, une adolescente de 16 ans portée disparue mardi dernier a pu être secourue par les autorités deux jours plus tard après avoir réussi à alerter un automobiliste grâce à un signal de détresse de la main popularisé sur TikTok, a annoncé le shérif du comté de Laurel vendredi. Son kidnappeur, âgé de 61 ans, a été inculpé pour enlèvement, séquestration et possession d’image à caractère sexuel impliquant une mineure de plus de 12 ans.

Un automobiliste situé derrière le véhicule du suspect a remarqué que la passagère « faisait un signe de la main connu sur la plateforme TikTok pour représenter les violences domestiques et pour signaler ''J’ai besoin d’aide'' », a indiqué le shérif. Le témoin a alors appelé les autorités qui ont pu intercepter le véhicule suspect à une sortie d’autoroute.

Campagne de sensibilisation

Sur la chaîne ABC, le shérif John Root a fait une démonstration de ce signal, qui s’effectue en deux temps et peut se répéter : le pouce est replié sur la paume, puis les quatre autres doigts se referment par-dessus le pouce. Selon lui, la jeune fille a eu de la chance que le bon samaritain ait identifié ce geste encore mal connu.

Le shérif John Root (Kentucky) a fait une démonstration sur ABC du geste qui a permis à l'adolescente kidnappée d'appeler à l'aide silencieusement #SignalforHelp pic.twitter.com/89m6CR8qky — Philippe Berry (@ptiberry) November 8, 2021

L’an dernier, la Canadian women’s foundation a mené une vaste campagne sur TikTok et YouTube pour populariser ce geste, qui peut notamment être utilisé lors d’un appel vidéo avec un proche, pour appeler à l’aide silencieusement. En faisant attention de le faire sans éveiller l’attention, surtout à mesure qu’il devient universel.