Luxe, calme, volupté et… accident d’un symbole du voyage. Le Blue Train est en effet un des moyens de transport les plus chics du monde, avec service de majordome, repas gastronomiques et les cognacs les plus fins servis à bord avec des cigares cubains. Le célèbre train sud-africain a déraillé dans la nuit de samedi à dimanche, sans faire de victime.

« Le train a déraillé la nuit dernière, à la sortie d’une gare » à Germiston, à une vingtaine de kilomètres de Johannesburg, a indiqué dimanche l’autorité de régulation du transport ferroviaire. Le train ne transportait pas de passager, « il n’y a aucune victime », a confirmé l’organe de sûreté. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues.

Une nouvelle clientèle

Le Blue Train a été mis en service il y a 75 ans. Il a depuis remporté plusieurs prix de tourisme et traverse l’Afrique du Sud en reliant le Cap à Pretoria au cours d’un luxueux voyage de deux jours

A l’arrêt pendant plusieurs mois à cause du Covid-19, le train avait recommencé à circuler en novembre 2020. Les prix prohibitifs du voyage le réservaient auparavant essentiellement à une clientèle étrangère. La crise sanitaire a toutefois fait chuter les prix, attirant désormais des clients sud-africains, même si le billet coûte encore au moins 1.300 euros par personne.